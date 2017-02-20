Уотсон: в моё время мы мечтали сыграть в хоккей на Красной площади

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный защитник «Филадельфии Флайерз» 60-70-х гг.рассказал о своих впечатлениях от матча ветеранов «лётчиков» и легенд отечественного хоккея, а также признался, что в годы игровой карьеры мечтал о том, чтобы приехать в СССР.«Игра была довольно забавной. Пятнадцать парней бегали по льду. Мы наслаждались обстановкой и общением друг с другом. Было много хороших защитников, но с нами так же играли классные нападающие с блестящими навыками. Мы сыграли на Красной площади, которую до этого многие из нас никогда не видели, особенно те, кто из США. Нам очень понравились эти семь дней, которые мы провели здесь. Теперь нам, к сожалению, пора домой. Мы улетаем завтра.Я играл против русских в 70-х. Они были очень хорошими игроками. Они хорошо контролировали шайбу, классно катались и красиво пасовались. Русские были более обученными, чем мы, но они были физически меньше нас. Было ли для нас мечтой в те годы сыграть в хоккей на Красной площади? Да, конечно. В первую очередь, мы мечтали о том, чтобы приехать в Россию. Во-вторых, мы хотели увидеть Красную площадь. Это очень красивое место с прекрасными зданиями. Мы прекрасно провели здесь время», — передаёт слова Уотсона корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.