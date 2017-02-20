Ячменёв: ещё не решили, кто начнёт серию с «Барысом» — Демченко или Францоуз

Ассистент главного тренера «Трактора»рассказал о подготовке к первому раунду плей-офф, в котором соперником его команды станет «Барыс». Первый матч пройдёт в Челябинске 22 февраля.«Готовимся тщательно уже несколько дней, как узнали, что нашим соперником стал «Барыс». Думаю, что и они сейчас разбирают нашу игру, готовятся к нам. Ни для кого не секрет, что у «Барыса» хорошие легионеры: они много забивают, отличное большинство. Поэтому нам нужно строже сыграть и не хватать глупых удалений.Как восприняли информацию о травме капитана «Барыса» Брэндона Боченски? Да никак. Мы готовимся к тому, что он будет играть. Боченски не один играет в команде, поэтому мы готовимся исключительно ко всем. А будет он играть против нас или не будет – это уже не наши проблемы.Вопрос о том, кто из вратарей начнёт серию, пока ещё не решён. У нас есть ещё пара дней, пока думаем над этим. Кого посчитаем сильнее на тот момент, тот и будет начинать серию», — цитирует Ячменёва пресс-служба клуба.