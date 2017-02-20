Якушев: не удивлюсь, если в финале окажется кто-то из пары «Ак Барс» — «Салават»

Двукратный олимпийский чемпионсчитает, что, несмотря на то что фаворитами Востока в плей-офф являются магнитогорский «Металлург» и «Авангард», в финал может попасть победитель пары «Ак Барс» — «Салават Юлаев», которые встретятся в первом раунде.«В хоккее, как и любом другом игровом и командном виде спорта, прогнозы работают не всегда. За это хоккей и любят. На бумаге в Западной конференции явные фавориты ЦСКА и СКА. В прежние годы они подтверждали свой статус. А на Востоке — «Металлург» и «Авангард». Но не удивлюсь, если в том же финале окажется кто-то из пары «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Ведь плей-офф – это новый отдельный турнир. Правда, матчи идут до четырёх побед, и сенсаций может быть меньше, но они обязательно будут», — цитируют Якушева «Аргументы недели».