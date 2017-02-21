«Сан-Хосе Барракуда» – «Техас»: Голдобин забил гол, Гурьянов травмирован

Форвард «Сан-Хосе Барракуда» Николай Голдобин забил 14-й гол в сезоне в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Техасом» (5:3). Российский нападающий вернулся из основы в фарм-клуб после того, как у «Шаркс» началась пятидневная пауза.Таким образом, результативная серия Голдобина в АХЛ составляет 3 матча, в которых он набрал 5 (3+2) очков. Всего на его счету 38 (14+24) очков в 44 матчах.Форвард «Старз» Денис Гурьянов участия в матче не принимал из-за травмы нижней части тела. Его статус оценивается как «со дня на день». В 39 матчах сезона на счету игрока 19 (8+11) очков.