Раймер, Трочек и вратари «Аризоны» – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.
Третьей звездой совместно стали голкиперы «Аризоны Койотс» Майк Смит и Марек Лангхамер (дебютировал в НХЛ, выйдя на замену после травмы Смита), отразившие 34 броска из 36 в матче с «Анахайм Дакс» (3:2).
Второй звездой назван форвард «Флориды Пантерз» Винсент Трочек, забивший победный гол в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1) за 5 секунд до конца третьего периода.
Первой звездой признан вратарь «Флориды Пантерз» Джеймс Раймер, отразивший в матче с «блюзменами» 26 бросков из 27.