Раймер, Трочек и вратари «Аризоны» – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ.Третьей звездой совместно стали голкиперы «Аризоны Койотс»(дебютировал в НХЛ, выйдя на замену после травмы Смита), отразившие 34 броска из 36 в матче с «Анахайм Дакс» (3:2).Второй звездой назван форвард «Флориды Пантерз», забивший победный гол в матче с «Сент-Луис Блюз» (2:1) за 5 секунд до конца третьего периода.Первой звездой признан вратарь «Флориды Пантерз», отразивший в матче с «блюзменами» 26 бросков из 27.