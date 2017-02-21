Голкипер «Лос-Анджелеса» Куик планирует вернуться после травмы в марте

Голкипер «Лос-Анджелес Кингз»успешно проходит лечение и вскоре должен восстановиться после травмы паха, полученной в первом же матче сезона. Игрок тренируется в щадящем режиме. В команде планируют, что он сможет вернуться в команду в первой половине марта.«На данный момент моё лечение проходит очень хорошо», – сказал Куик.«Мы определимся, когда выпускать его на матч, после того как понаблюдаем за ним каждый день в условиях, приближенных к игровым. Здесь не может быть никаких крайних сроков, графиков», – сказал главный тренер «Кингз» Дэррил Саттер.