Ержабек: восхищаюсь энергией Афиногенова, он большой профессионал

Защитник «Витязя»поделился впечатлениями от регулярного чемпионата КХЛ.«Самым ярким впечатлением от «регулярки» для меня стал домашний матч с минским «Динамо», когда команда выиграла со счётом 9:6, а я забил два гола и сделал три передачи. Эта игра была самой невероятной в чемпионате. Но впереди самое интересное – плей-офф. Надеюсь, что наш дворец будет полным.Афиногенов и Копейкин? С ними очень круто играть. Я действительно рад, что встретил этих парней, мне нравится проводить с ними время. Для меня очень хорошо, что я узнал Афиногенова, потому что он очень большой профессионал. Очень круто наблюдать каждый день за ним и восхищаться той энергией, которая есть у Максима. Она просто поражает», — сказал Ержабек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.