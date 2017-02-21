Воробьёв: «Куньлунь» — рабочая, взрослая команда, которая умеет играть

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»рассказал о подготовке к первому раунду плей-офф, в котором его подопечные сыграют с «Куньлунь Ред Стар». Первый матч состоится в Магнитогорске, начало — в 17:00 мск.«Куньлунь» — рабочая команда, которая блокирует много бросков и играет хорошо по заданию. Взрослая команда, умеющая играть. В регулярном чемпионате мы реализовали пять попыток большинства из 10. Если это получится в плей-офф — здорово, но это не факт. В игре пять на пять разрыв был не настолько большой, как кажется по счёту. На них нет давления, они могут играть. Получится — получится, нет так нет, это даёт лёгкость", — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.