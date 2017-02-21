ЦСКА стартовал с победы в серии с «Йокеритом», Киселевич сделал дубль

ЦСКА одержал победу над «Йокеритом» в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счётом 4:2. Второй матч состоится 23 февраля.
«Армейцы» ударно провели начало матча, забросив две шайбы в первые шесть минут. Богдан Киселевич открыл счёт, действуя в большинстве, а Грег Скотт увеличил преимущество. Во втором периоде Антти Пильстрём смог отыграть одну шайбу, но вскоре Киселевич оформил дубль, сделав счёт 3:1. Вилле Лаюнен в концовке встречи сократил отставание до минимума, но последнее слово осталось за ЦСКА. Окончательный результат установил Владимир Жарков — 4:2.
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