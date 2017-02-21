Лауридсен: ЦСКА специально выпустил Карнаухова против меня в конце матча

Защитник «Йокерита»рассказал о поражении от московского ЦСКА (2:4) в первом матче первого раунда плей-офф и драке с «армейцем»«Настало время плей-офф, эмоции начали выходить наружу. Чувствую, что они специально выпустили против меня этого парня, чтобы подраться. Он же не сыграл в этом матче ни одной смены до этого? Никогда не знаешь, как пойдёт серия дальше. Если у них ещё есть парни, кто не играл весь сезон, но готов сыграть одну смену, то я их буду ждать. Каждая секунда важна в плей-офф, даже если остаётся всего 20 секунд и есть незавершённый бизнес, как сегодня. Если по игре, то мы плохо начали, был шанс вернуться в игру, были возможности отыграться. В целом неплохая игра, которую мы могли выиграть», — передаёт слова Лауридсена корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.