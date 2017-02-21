Йоэнсуу: столько драк редко бывает в плей-офф, но это нормально

Форвард «Йокерита»прокомментировал поражение от московского ЦСКА (2:4) в первом матче первого раунда плей-офф и массовые драки в конце встречи.«Нормальный хоккей в конце был, обе команды хотели показать, что они не сдаются. Такое редко случается в плей-офф, но это нормально. Я думаю, что сыграли хороший матч, но с ЦСКА, одной из лучших команд Европы, нужно играть превосходно, а мы не сыграли так. Видел столько парней в штрафном боксе ещё в Северной Америке, в основном в АХЛ, но была одна игра и в НХЛ. В плей-офф такое может случиться в первых играх, команды хотят показать, что они в деле. После всех этих драк мы чувствуем хорошо себя как команда», — сказал Йоэнсуу в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.