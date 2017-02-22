Скудра: атаки на Бирюкова оставлю без комментариев

Главный тренер «Торпедо»подвёл итоги первого матча четвертьфинала Западной конференции с московским «Динамо», который завершился во втором овертайме со счётом 0:1.«Упорный матч, игра до гола. «Динамо» его забило. Ничего не ожидали, а действовали по ситуации. Будем играть столько, сколько нужно. Ничего нельзя предсказать. Да, во второй половине встречи создали меньше моментов. Так как у нас было больше большинства в начале, а у «Динамо» — в концовке. Нашего вратаря постоянно атаковали? Без комментариев. Бирюков сыграл хорошо», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.