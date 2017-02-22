Шуленин: если бы вступились за Бирюкова, «Торпедо» осталось бы в меньшинстве

Защитник нижегородского «Торпедо»поделился эмоциями от первого матча серии с московским «Динамо», в котором его команда проиграла в овертайме со счётом 0:1.«Всякое бывает, неважно, сколько периодов сыграть, главное — выиграть. Надеюсь, что с восстановлением не будет проблем. Сегодня за матч выпил бутылок восемь воды. Нам нужно было забивать в начале матча, сложно выиграть без голов. В конце игры много атаковали Мишу Бирюкова, хотелось вступиться за него, но нельзя. Начнёшь драку — удалят, оставишь команду в меньшинстве. Нужно с умом подходить, один раз вообще наш игрок упал на него. Сейчас у него всё хорошо.Настрой на следующую игру будет боевой, нужно сравнивать счёт в серии. Овертаймы „три на три“ в плей-офф? Вы представляете, сейчас бы два периода втроём бегали? Мне кажется, разницы нет, так же бросали и менялись бы все дружно. Лучше бы сделали 20 минут овертайм и буллиты», — передаёт слова Шуленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.