Хет-трик Тэйвза помог «Чикаго» выиграть у «Миннесоты»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде выиграл у «Миннесоты Уайлд» со счётом 5:3.На старте второго периода гостей вывел вперёд, после чего команды обменялись голами в исполнении Микаэля Гранлунда и Рихарда Паника.На 41-й минуте Ник Шмальц упрочил лидерство «Чикаго», но Зак Паризе вскоре сократил отставание своей команды. В дальнейшем на гол Тэйвза хозяева ответили точным броском Гранлунда. Окончательный счёт незадолго до финальной сирены установил Тэйвз, оформивший хет-трик.