Генменеджер «Тампы»: не стану просто так отдавать хоккеистов в дедлайн

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг»порассуждал на тему возможных переходов.«Мы боремся за одно из восьми мест в плей-офф. Это здорово. Мы хорошо играем, добиваемся побед. Делает ли это более сложным решение о том, какой вектор выбрать перед дедлайном? Думаю, да. Есть не только клубы-покупатели и клубы-продавцы. Можно быть и где-то посередине.Мы боремся за попадание в плей-офф. Я не стану просто так отдавать хоккеистов. Буду смотреть, есть ли в этом смысл. Если смысла нет, то не стану обменивать. У нас не горячая распродажа», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.