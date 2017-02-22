Филиппи: «Магнитка» после двух периодов сбавила обороты, за что и поплатилась

Нападающий магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями после победы над «Куньлунь Ред Стар» (4:2).«Мы провели два отличных периода, но потом немного сбавили обороты. За это и поплатились – надо играть все 60 минут. Мой дубль? Всегда приятно забивать голы, но правда – главное, что победила команда. Нам нужно выиграть четыре матча и идти дальше. Так что неважно, кто забивает.Какой нужно сделать вывод? Я уже говорил – играть все 60 минут. Да, мы забили четыре шайбы, но третий период проиграли 0:2. Такие моменты могут стоить нам целых игр», — приводит слова Филиппи официальный сайт «Магнитки».Посмотретьможно также на официальном канале «Магнитки» в YouTube.