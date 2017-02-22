Андриевский: у «Адмирала» есть ещё пять человек, будет ротация

Главный тренер «Адмирала»после поражения от «Авангарда» (1:2 ОТ) в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции оценил игру.«Получилась хорошая, кубковая игра, причём с обеих сторон. Не получилось забить на одну шайбу больше соперника. Главное, что ребята старались, бились. Мы не меняли своего плана на игру, просто соперник добавил в третьем периоде. Ткачёв сегодня не попал в состав. Конечно, будет ротация, у нас есть ещё пять человек», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.