Дубль Раккеля помог «Анахайму» взять верх над «Бостоном»

«Анахайм Дакс» одолел «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая в «Хонда-центре» в Анахайме, завершилась со счётом 5:3.В первом периоде Брэндон Карло сделал счёт 1:0 в пользу гостей, а в начале второй двадцатиминутки «утки» отыгрались благодаря голу Ондржея Каше. Здено Хара вновь вывел «Бостон» вперёд, но вскоре Рикард Раккель сравнял счёт, а через несколько минут Джош Мэнсон забросил третью шайбу в ворота Туукки Раска.В заключительном игровом отрезке Фрэнк Ватрано сделал счёт 3:3, но большего «Бостон» не добился. Раккель оформил дубль за две с половиной минуты до финальной сирены, а окончательный результат установил Эндрю Кольяно — 5:3.