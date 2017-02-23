Дубль Раккеля помог «Анахайму» взять верх над «Бостоном»

В первом периоде Брэндон Карло сделал счёт 1:0 в пользу гостей, а в начале второй двадцатиминутки «утки» отыгрались благодаря голу Ондржея Каше. Здено Хара вновь вывел «Бостон» вперёд, но вскоре Рикард Раккель сравнял счёт, а через несколько минут Джош Мэнсон забросил третью шайбу в ворота Туукки Раска.
В заключительном игровом отрезке Фрэнк Ватрано сделал счёт 3:3, но большего «Бостон» не добился. Раккель оформил дубль за две с половиной минуты до финальной сирены, а окончательный результат установил Эндрю Кольяно — 5:3.
Видео второго гола Раккеля доступно в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».