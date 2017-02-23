Мянтюля: «Магнитке» нельзя давать ни сантиметра свободного льда

Защитник команды «Куньлунь Ред Стар»подвёл итоги первого матча серии с магнитогорским «Металлургом» (2:4).«Металлург» начал игру очень мощно и довольно быстро забил. И, в общем, контролировал игру. Наверное, в третьем периоде сказалось то, что «Металлург» стал как-то более спокойно относиться к этому. Но всё равно мы должны взять третий период за образец той игры, которую должны демонстрировать дальше.В «Металлурге» собраны очень классные игроки, поэтому если ты им дашь хоть чуть-чуть свободного пространства, то они его используют. Поэтому нам в будущем надо, конечно, прежде всего проявлять терпение, не бросаться никуда, стараться за всем смотреть. А также всё держать под контролем, чтобы находить своих партнёров, когда мы владеем шайбой, чёткими передачами. Этой команде нельзя давать ни сантиметра свободного льда.Мы весь год играли в шесть защитников. Это, в общем-то, нормально. Мы знаем свою работу, к этому привычны. Команды находятся в равных условиях. Если серия продлевается, ты устаешь. Нам надо заставить их уставать. Если мы сумеем выиграть одну-две игры, то заставим игроков «Металлурга» тратить много сил. Тем лучше тогда будет наша ситуация", — цитирует Мянтюлю пресс-служба «Металлурга».