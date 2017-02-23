Миронов не попал в заявку «Динамо», у «Торпедо» вместо Батлера сыграет Лёфквист

Стали известны составы московского «Динамо» и «Торпедо» на второй матч серии плей-офф в Западной конференции, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Напомним, что в первой игре динамовцы выиграли 1:0 в овертайме.
У «Динамо» не оказалось в заявке защитника Андрея Миронова и форвардов Даниила Тарасова и Егора Дугина. Вместо них сыграют Максим Соловьёв, а также Александр Рыбаков и Семён Кокуёв. В первом матче Миронов получил повреждение, ему в колено попала шайба.
У «Торпедо» вместо Бобби Батлера сыграет Сэм Лёфквист, а нападающий Алексей Потапов, вынужденно игравший в обороне в первой встрече, вернётся в атаку.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Соловьёв – Никулин, Карсумс – Карпов – Кашпар;
Рылов – Кутейкин, Фёдоров – Цветков – Галимов;
Вишневский – Хиетанен, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Зайцев, Брюквин – Рыбаков – Кокуёв, Игумнов.
«Торпедо»:
Бирюков (Проскуряков);
Аляев – Осипов, Фролов – Сёмин – Даугавиньш;
Желдаков – Егоршев, Жердев – Макмиллан – Эштон;
Шуленин – Лёфквист, Норман – Галузин – Потапов;
Курбатов, Веряев – Мозер – Кулёмин, Ураков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» (Москва) – «Торпедо», который начнётся в 17:00 мск.