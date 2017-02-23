Ержабек: обсуждаем, как играть со СКА, но на льду получается по-другому

Защитник «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал поражение от СКА (2:7) во втором матче серии плей-офф.
«Плохое большинство… Не знаю, трудно сказать что-то об этом матче. Мы пропустили быструю шайбу, а СКА играет очень уверенно и здорово действует, владея шайбой. Нам было тяжело им противостоять. Не знаю, почему так много удалялись. Возможно, проблема в наших головах, начинают сдавать нервы, поэтому мы хватаем глупые удаления.
Мы перед каждым матчем обсуждаем, как надо играть, но когда выходим на лёд, всё получается по-другому. Каждому в нашей команде надо проанализировать эти игры и фокусироваться на том, чтобы показывать тот хоккей, который мы хотим.
Не думаю, что третий гол стал ключевым моментом. Думаю, там не было высоко поднятой клюшки, гол был забит по правилам.
Чтобы выиграть у СКА, нам надо лучше играть в зоне атаки, быть более уверенными, не бояться и не расстраиваться, если что-то идёт не так. Паники в раздевалке нет, я верю, что мы можем играть намного лучше. Надеюсь, что мы сможем собраться и следующие матчи провести намного лучше», — передаёт слова Ержабека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.