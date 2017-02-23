Ержабек: обсуждаем, как играть со СКА, но на льду получается по-другому

Защитник «Витязя»прокомментировал поражение от СКА (2:7) во втором матче серии плей-офф.«Плохое большинство… Не знаю, трудно сказать что-то об этом матче. Мы пропустили быструю шайбу, а СКА играет очень уверенно и здорово действует, владея шайбой. Нам было тяжело им противостоять. Не знаю, почему так много удалялись. Возможно, проблема в наших головах, начинают сдавать нервы, поэтому мы хватаем глупые удаления.Мы перед каждым матчем обсуждаем, как надо играть, но когда выходим на лёд, всё получается по-другому. Каждому в нашей команде надо проанализировать эти игры и фокусироваться на том, чтобы показывать тот хоккей, который мы хотим.Не думаю, что третий гол стал ключевым моментом. Думаю, там не было высоко поднятой клюшки, гол был забит по правилам.Чтобы выиграть у СКА, нам надо лучше играть в зоне атаки, быть более уверенными, не бояться и не расстраиваться, если что-то идёт не так. Паники в раздевалке нет, я верю, что мы можем играть намного лучше. Надеюсь, что мы сможем собраться и следующие матчи провести намного лучше», — передаёт слова Ержабека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.