Андронов: ЦСКА разберётся с ошибками в большинстве и наладит игру

Форвард московского ЦСКАпрокомментировал победу над финским «Йокеритом» (2:1 ОТ) во втором матче серии плей-офф.«Одинаковые матчи, прошли в одном ключе. „Йокерит“ — хорошая команда, все ребята поиграли в сборных. Сегодняшний матч был до ошибки, ребята понимают, что это плей-офф и надо быть начеку. В один момент мы чуть отвлеклись, но, к счастью, смогли забить в овертайме. Немного суетимся в большинство, но всё нормально будет, разберём ошибки и наладим игру», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.