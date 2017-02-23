Ан. Степанов: у «Локомотива» сегодня всё залетало, вряд ли такое повторится

Нападающий минского «Динамо»рассказал, в чём, по его мнению, причины неудач в двух стартовых матчах серии плей-офф с «Локомотивом».«Наверное, дело в невезении. У нас были моменты в обоих матчах, если бы забили, повели, сложилось бы иначе. Во второй игре у „Локомотива“ стало залетать, посмотрим, в следующих играх такое вряд ли повторится. Мы постараемся сделать всё, чтобы переломить ход серии, дома обязательно выиграем. Я не думаю, что мы как-то подсели по физике. Мы хорошо готовились к плей-офф, просто немного не хватило. Но это только две игры, никто не смотрит на счёт», — передаёт слова Степанова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.