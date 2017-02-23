Кудашов: уже забыли о семи голах, прекрасно знаем, что ждёт «Локомотив» в Минске

Главный тренер ярославского «Локомотива»ответил на вопросы после победы в матче плей-офф с минским «Динамо» (7:2).«Очень довольны, что сохранили преимущество своего поля. Готовимся к следующей игре. Удастся ли сохранить холодную голову после такого результата? Мы уже забыли о сегодняшнем результате, не зря я сказал, что мы уже в процессе подготовки к следующему матчу. Мы прекрасно знаем, что нас ждёт на арене в Минске. У нас есть целая пятёрка в резерве? Да, есть. Сейчас ничего могу сказать по ротации, посмотрим и решим», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.