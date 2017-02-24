Скобрев: получаю колоссальное удовольствие от этих двух побед «Динамо»

Известный конькобежец, тренер московского «Динамо» по физподготовке Иван Скобрев оценил состояние команды в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина после победы во втором матче серии с «Торпедо» (3:2 ОТ, 2-0).«Ребята выполняют ту работу, которую предоставляет им тренерский штаб. В плей-офф может быть всё что угодно: и три, и четыре, и пять овертаймов. Мы к этому должны быть готовы. Конечно, очень важно восстановление после игры. Спасибо ребятам за то, что всё выполняют. Но что мы делаем конкретно – это секрет. Сейчас вам расскажу, и это все команды делать будут. Мы много работаем. И я благодарен команде за то, что после игры вне зависимости от испытываемых нами эмоций делаем то, что нужно на 100%.Получаю колоссальное удовольствие от этих двух побед. Хотя нервов в процессе, наверное, даже больше, чем удовольствия. Мы все команда, все вместе. Рад, что получилось так провести эти два матча, но, честно говоря, хочется побед в основное время. Не готов сказать, сколько овертаймов мы готовы в этом плей-офф провести.Могу сказать, что ребята готовы бороться до последней капли крови. Мы, в свою очередь, делаем всё необходимое, чтобы они себя чувствовали так, как чувствуют последние две игры», – цитирует Скобрева «Р-Спорт».