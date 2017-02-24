Форвард минского «Динамо» Комаров дисквалифицирован на 2 матча

На 38-й минуте матча «Локомотив» — «Динамо» (Минск), состоявшегося 23 февраля 2017 года, на нападающего гостей Никиту Комарова (№19) были наложены дисциплинарный штраф (10 мин.) и дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) за нарушение п. 504 в Правил игры в хоккей (п. 1.19. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ).Согласно п. 4.1. ст. 26 дисциплинарного регламента КХЛ, на него накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф. Также согласно п. 4.3.1. ст.26 дисциплинарного регламента КХЛ на него дополнительно накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.