Лисин: «СЮ» цеплялся до сирены, ведь гол может и за сотые доли секунды залететь

Нападающий «Салавата Юлаева»поделился впечатлениями от второго матча серии с «Ак Барсом» (1:2, 0-2 в серии).«Подошли к матчу с боевым настроением. Настраивались запредельно и понимали, что легко не будет ни нам, ни им. Конечно, хотели увезти отсюда победу. Сегодня всё решили детали, наверное, Казани и больше повезло. Будем стараться переламывать серию дома, сделаем всё возможное.»Ак Барс" здорово сыграл в первом периоде – болельщики гнали их в атаку. Задача была — выстоять в первые минуты, не дать им забить и завладеть преимуществом. В целом, думаю, мы сдержали их стартовый натиск. В третьем периоде нам надо было отыгрываться, сравнивать счёт. План и был таким – забить шайбу и вернуться в игру. Прошлый матч показал, что шайба может залететь и за сотые доли секунды, поэтому бились, цеплялись до самой сирены.Считаю, в этом матче всё решила реализация голевых моментов. Мы не реализовали свои броски, а Казань использовала моменты – отсюда и такой результат. Забивая всего одну шайбу, как известно, выиграть очень сложно, так что надо добавлять в завершении, в заключительном броске. Больше надо бросать, нагнетать, создавать давление под воротами. Главное, забить любой гол – не важно, какой", – цитирует Лисина «Спорт Бизнес Online».