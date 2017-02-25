Трямкин и ещё 4 игрока «Ванкувера» помещены в карантин из-за симптомов свинки

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс»сообщил, что некоторые игроки команды, включая российского защитника, были помещены в карантин из-за симптомов свинки.«Мы очень серьёзно к этому относимся, потому что свинка может распространяться очень быстро. Трой Стечер на данный момент единственный игрок, чей диагноз подтвердился. У Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда были обнаружены симптомы. Мы будем соблюдать протокол, чтобы предотвратить распространение заболевания», — приводятся слова Беннинга на официальном сайте клуба.