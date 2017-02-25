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Гомоляко: шансов у «Куньлуня» нет, «Салават» несильно уступает «Ак Барсу»

25 февраля 2017, суббота. 13:00. Хоккей
Чемпион России и известный в прошлом нападающий, бывший вице-президент «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о выступлении команд в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Тяжело сказать, кто отыграется на Западе, но побороться все смогут, в первую очередь «Торпедо». «Йокерит» не собирается всухую проигрывать ЦСКА, «Витязь» дома сможет здорово выступить. Минское «Динамо» показало неплохую игру против «Локомотива», просто Мурыгина много раз спасал свою команду. Если «Динамо» сумеет реализовать свои моменты, то игра будет равной.

Думаю, у «Куньлуня» шансов нет. Может быть, китайская команда сумеет зацепиться за одну игру. Это касается и «Адмирала», слишком уж сильно выглядят «Магнитка» и «Авангард».

«Салават» по игре несильно уступает «Ак Барсу», но нужно забивать больше одной шайбы, чтобы побеждать. Думаю, в Уфе они сделают поправку, и серия может заняться надолго», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».

>>> «Ак Барс» создал задел, «Магнитка» и Омск нацелились на 4-0


Плей-офф часто преподносит сюрпризы. Удивит ли твоя команда?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Ак Барс ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев Сергей Гомоляко
Новости. Хоккей
25 февраля 2017, суббота
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24 февраля 2017, пятница
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