Кудашов: минское «Динамо» показывает мощную игру, но мы с этим справляемся

«Хорошая атмосфера на арене. Была отличная поддержка болельщиков, поэтому игра получилась нервной, были массовые удаления. Но мы выиграли этот матч и готовимся дальше.
Не скучно ли мне? Понимаю ваши эмоции, но, поверьте, вы недооцениваете вашу команду. «Динамо» показывает хорошую игру, просто мы используем все моменты. Поверьте, игры очень сложные. Команда соперника настраивается и играет очень мощно. Где-то мы с этим справляемся, вот и всё.
Любой тренерский штаб перед любым конкретным матчем плей-офф разбирает игру соперника буквально по косточкам. И я вижу, что наши матчи разбирают точно так же и игроки соперника выполняют установки, связанные с этим», — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».
Видео доступно в официальном аккаунте клуба на YouTube.