Кудашов: минское «Динамо» показывает мощную игру, но мы с этим справляемся

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал победу над минским «Динамо» в третьем матче четвертьфинала Западной конференции (5:1, 3-0 — в серии).«Хорошая атмосфера на арене. Была отличная поддержка болельщиков, поэтому игра получилась нервной, были массовые удаления. Но мы выиграли этот матч и готовимся дальше.Не скучно ли мне? Понимаю ваши эмоции, но, поверьте, вы недооцениваете вашу команду. «Динамо» показывает хорошую игру, просто мы используем все моменты. Поверьте, игры очень сложные. Команда соперника настраивается и играет очень мощно. Где-то мы с этим справляемся, вот и всё.Любой тренерский штаб перед любым конкретным матчем плей-офф разбирает игру соперника буквально по косточкам. И я вижу, что наши матчи разбирают точно так же и игроки соперника выполняют установки, связанные с этим», — цитирует Кудашова пресс-служба «Динамо».