Муршак: недооценки соперника нет, но ЦСКА хочет закончить серию в четвёртой игре

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от победы над «Йокеритом» в третьем матче первого раунда плей-офф (4:3 ОТ, 3-0 в серии).«Я думаю, что сегодня была самая трудная из трёх игр. «Йокерит» – очень сильный соперник, против них очень сложно играть. Они редко теряют шайбу или отбрасываются, в любой ситуации пытаются как-то развить свою атаку. Если с ними не выкладываться на все 100%, не действовать всей пятёркой сообща, то возникают проблемы, как сегодня. У нас были сложности с выходом из-под их прессинга, так что нужно прибавить в этом компоненте к четвёртой игре.Мы не должны отвечать на их грубость и затевать драки на ровном месте. Конечно, ты должен вступаться за своих партнёров, если что-то такое произойдёт. Но прежде всего мы должны показывать свой хоккей, играть против соперника предельно жёстко и агрессивно, но чисто. Мы не можем позволить себе дать сопернику вывести себя из равновесия.Мы хотим закончить серию в понедельник. И если мы покажем всё, на что способны, так и произойдёт. Но недооценки соперника нет, у «Йокерита» тоже очень хорошая команда. Они сегодня забросили две шайбы в меньшинстве. Повторюсь: нам нужно сосредоточиться на собственной игре, выложиться по полной, и всё будет хорошо», — цитирует Муршака пресс-служба клуба.