Кросби: никто не знал, какой будет погода к концу игры с «Флайерз»

Капитан «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Филадельфия Флайерз» (4:2) в матче Stadium Series на открытом воздухе.«Мой гол? Джейк здорово удержал шайбу в зоне и нашел меня возле ворот таким пасом, что мне оставалось только попасть в сетку. Очень приятно было забить дома этот гол на свежем воздухе.Играя с командой, находящейся в таком отчаянном положении, как «Флайерс», этот первый гол был очень важен. Никто не знал, какими будут погодные условия к концу игры. Отыгрывать дефицит в таком матче было бы очень тяжело.Во втором периоде Мюррею пришлось серьезно поработать. Именно в этом отрезке «Филадельфия» навалилась на нас сильнее всего. Были и дикие отскоки от стекла, и всякие другие неприятные моменты, с которыми он отлично справился», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.