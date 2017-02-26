Барбашёв: «Адмирал» играет лучше «Авангарда», мы больше хотим

Нападающий «Адмирала», ставший автором одной из заброшенных шайб в третьем матче серии плей-офф, прокомментировал победу над «Авангардом» со счётом 4:3.«Мы месяца два играли в режиме плей-офф и, в принципе, подготовились к этим играм. Нас не считают фаворитами, но мы бьёмся каждую игру. Считаю, что мы играем лучше „Авангарда“ и больше хотим.Эта шайба для меня первая в плей-офф. Выхожу, стараюсь, раньше не получалось. Сейчас же Блум хорошо сыграл у борта, я отдал Ткачёву, тот обыграл защитника, и я завершил момент. С Ткачёвым играть в одном звене — одно удовольствие! Он умный игрок, хорошо технически оснащённый. Он видит площадку, может в любой момент отдать пас, и у тебя будет момент. Достаточно лишь открыться.Если исключить некоторые эпизоды, мы всю игру действовали неплохо. Гол в раздевалку мы привезли сами себе. Не должны были его пропускать. На третий период вышли немного расслабленными, сами этому удивились. Хорошо, что Казаков нас выручил. У нас даже мысли не было насчёт 0:3. Нужно обязательно выигрывать обе домашние игры», — передаёт слова Барбашёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.