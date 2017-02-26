Андриевский: не считаю, что у Казакова и Ткачёва особый настрой на «Авангард»

«Прежде всего, я бы отметил атмосферу на арене. Нас не было дома около месяца. Болельщики были для нас шестым полевым игроком, гнали команду вперёд. Мы хорошо провели два периода, но гол в раздевалку нас немного надломил, а быстрая шайба в третьем периоде ещё больше прибила. Было видно, что ребята психологически сели. Хорошо, что вытащили такую игру. То, что в режиме плей-офф мы начали играть гораздо раньше «Авангарда», с одной стороны, нас закалило. Но когда вышли в плей-офф — немного выдохнули, что тоже не очень хорошо. Однако то, что это нам сейчас помогает, очевидно.
Травма Саболича может сплотить коллектив, что вы сегодня и увидели. Нас мало, но мы в тельняшках. Для Саболича сезон закончен, у него сломана ключица. Дай бог он сыграет на чемпионат мира. Что касается игры Ткачёва и Казакова, то я не думаю, что у них есть особый настрой на «Авангард». Они в сезоне выдавали хорошие игры и против других команд», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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