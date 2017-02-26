Бартулис: «Адмирал» 80 % времени играл в зоне атаки

Защитник «Адмирала»прокомментировал победу над «Авангардом» (4:3) в третьем матче серии плей-офф.«Первые два периода мы хорошо играли, давали мало шансов „Авангарду“. У них была пара моментов, и они их реализовали. Хорошо, что играли до конца и в итоге выиграли. Шайбы в конце и начале периодов — это не расконцентрация. Бывают такие ошибки. Помимо поддержки болельщиков нам помогло победить то, что много бросали по воротам, лезли на пятак. В предыдущих играх мало играли в чужой зоне. Сегодня 80 % времени играли в зоне атаки», — передаёт слова Бартулиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.