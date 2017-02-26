Меньшиков: в следующих играх «Авангарду» нужно сыграть более сдержанно в обороне

Защитник «Авангарда»прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4) в третьем матче серии плей-офф (2-1).«У „Адмирала“ была бешеная поддержка, они сразу полетели вперёд. Нам нужно надёжнее играть на своей синей линии, строго действовать в обороне. В следующих матчах „Авангарду“ нужно более сдержанно играть, чтобы нас было всегда больше в обороне, а в атаке что-нибудь создадим — в нападении у нас есть мастера, которые реализуют любой момент. Считаю, что мы переигрываем „Адмирал“. Дай бог, чтобы в следующей игре мы показали своё превосходство», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.