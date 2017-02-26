Зарипов: уникальность у Мозякина в каждом шаге, в каждом действии

Форвард магнитогорского «Металлурга»поделился впечатлениями от игры своего одноклубника«Сергей Мозякин набрал своё 1000-е очко, и я на 200 % уверен, что он на этом не остановится, что, наоборот, его это только подстегнёт. У него сейчас хорошо идёт игра, не хочу сглазить. Я очень рад за своего партнёра, рад, что он бьёт рекорд за рекордом. Пусть продолжает дальше. Это единственный такой хоккеист в России. Не только Алексею Кручинину, как он сам сказал, нужно 90 лет, чтобы догнать Мозякина, некоторым и по 150 лет надо.В чём уникальность Мозякина? О нём, конечно, много можно говорить. Уникальность у него в каждом шаге, в каждом действии. Как жизненном, так и игровом. Это не мои слова, меня поддержит пол-лиги. Особенно все вратари, которые изучили его уже от и до – все его действия на льду, все его техники броска и техники обводки, но всё равно пропускают. Все удивлены, насколько просто Сергею это удаётся. Все знают, куда он бросает, но поймать не могут, все знают, как он обводит, но остановить не могут. И, на самом деле, это немалый труд. Я знаю Сергея в жизни, знаю его в раздевалке, знаю, как он подходит к делу, как работает. И это дорогого стоит. Все установленные рекорды – итог его большой работы», — цитирует Зарипова официальный сайт лиги.