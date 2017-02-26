Беттмэн: болельщики НХЛ хотят видеть большие события, это возможность для лиги

Комиссар НХЛподвёл итоги матча на открытом воздухе между «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз» (4:2).«Что особенно здорово, наши клубы и их поклонники обожают такие мероприятия. Они обожают большие события. Некоторые лиги сталкиваются с проблемами размещения своих „Матчей звёзд“ и драфтов, проводя их из года в год в одних и тех же городах. Мы этого не делаем. Мы переезжаем из города в город. Это намного труднее, но это то, чего хотят наши клубы и наши болельщики. Они хотят чувствовать связь с игрой. Они хотят иметь доступ к большим событиям. И мы смотрим на это как на возможность», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.