Занковец: главная задача «Барыса» — терпеть, не отвечать на удары соперника

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги после победы над «Трактором» (3:1) в третьем матче серии плей-офф (2-1).«Тяжёлый матч, причём все 60 минут держал в напряжении до последних смен. Ребята молодцы, самая главная задача у нас терпеть, не отвечать на удары. В большинстве случаев они это продемонстрировали. В третьем периоде и хорошая игра вратаря, и самоотверженные действия игроков в обороне предопределили результат матча.В первую очередь здесь причина в том, что во втором периоде дальняя лавка и когда кто-то начинает переигрывать смену, накапливается усталость, ты не можешь смениться, и уже автоматически ты не успеваешь выйти из своей зоны так, чтобы держать более плотную дистанцию. Поэтому создаётся такой разрыв, команда играет более глубоко к своим воротам и это объективная реальность. Конечно, многое зависит от техники катания игроков. Если хоккеисты обучены хорошо кататься, то они, в принципе, они и будут поводить больше времени в зоне атаки. Особенно во втором периоде. Если похуже, то автоматически соперник имеет преимущество, потому что дальняя лавка», — цитирует Занковца официальный сайт клуба.Посмотретьможно на официальном канале «Барыса» в YouTube.