Тривино: легко сказать, что не нужно поддаваться эмоциям, на льду всё по-другому

Нападающий «Барыса»поделился впечатлениями от победы над «Трактором» в третьем матче серии плей-офф.«В плей-офф эмоции зашкаливают, стараемся быть сосредоточенными, не поддаваться на провокации и не удаляться. Сохранять концентрацию, продолжать уверенно бороться. Знали, что будет равная игра, и та команда, которая допустит меньше ошибок, и выиграет.Есть ли возможность удаляться меньше? Эмоции берут верх, стараешься не удаляться, быть умнее. Но это сложно сделать, хочется выиграть, сложно сдерживаться постоянно. Легко сказать, что нужно не идти на поводу у эмоций, на льду всё по-другому», — приводит слова Тривино Sports. kz.