Семёнов: «Барыс» старается не отвечать на провокации, нужно спрятать эмоции

Защитник «Барыса»дал комментарий после победы над «Трактором» в третьем матче серии плей-офф (3:1).«По накалу страстей игры что в Челябинске, что в Астане одинаковые. Но в своих стенах гораздо приятнее играть, так как чувствуем поддержку болельщиков. Радует, что трибуны почти полностью забиты.Игроки „Трактора“ атакуют наших лидеров? Мы стараемся не отвечать на провокации. В плей-офф каждое удаление может стать решающим. Надо спрятать свои эмоции и играть на команду», — приводит слова Семёнова «Шайба.kz».