Доус: «Трактор» действует на грани, атакует независимо от того, есть ли шайба

Форвард «Барыса»подвёл итоги после победы в третьем матче серии с «Трактором» (3:1).«Хорошо начали серию, хотели так же хорошо начать домашние матчи плей-офф. Счастливы выиграть.Нужно бороться за каждый сантиметр льда, поэтому играем в силовой хоккей, здесь и драки, и столкновения, приёмы, голы и всё в таком духе. Это лучшее время сезона, захватывающие ощущения.Эмоциональная игра, соперник действует на грани, атакует независимо от того есть у тебя шайба или нет. В такие моменты тяжело сдерживать эмоции. Нужно терпеть, как мы делали в первой игре, и отвечать забитыми голами. Серия предстоит длинная, мы были готовы к этому, будем сражаться в каждом эпизоде», — цитирует Доуса Sports. kz.