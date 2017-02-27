Ещё у двоих игроков «Ванкувера» обнаружены симптомы свинки

У шведского форварда «Ванкувер Кэнакс», защитника, а также одного из членов тренерского состава канадской команды обнаружены симптомы свинки. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на главного тренера команды Уилли Дежардена.Ранее сообщалось, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, а у Троя Стечера диагноз был подтверждён. Все пять игроков были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:4).