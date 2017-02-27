Ещё у двоих игроков «Ванкувера» обнаружены симптомы свинки

У шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Антона Родина, защитника Бена Хаттона, а также одного из членов тренерского состава канадской команды обнаружены симптомы свинки. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на главного тренера команды Уилли Дежардена.
Ранее сообщалось, что симптомы свинки были обнаружены у хоккеистов Криса Танева, Никиты Трямкина, Майкла Шапу и Маркуса Гранлунда, а у Троя Стечера диагноз был подтверждён. Все пять игроков были отстранены от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:4).
>>> Трямкин и ещё 4 игрока «Ванкувера» помещены в карантин из-за симптомов свинки