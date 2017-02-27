А. Зайцев: Захарчук совершил чистый силовой приём, Лазарев сам виноват в травме

Известный хоккейный арбитрпрокомментировал силовой приём защитника «Ак Барса» Степана Захарчука, после которого нападающий «Салавата Юлаева» Антон Лазарев получил травму и не смог продолжить встречу. Матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» завершился победой уфимцев со счётом 4:3. Счёт в серии 2-1 в пользу казанской команды.«Считаю, что это был нормальный чистый силовой приём. Человек шёл у борта, голову у борта опускать нечего. Поэтому Лазарев сам виноват в травме. Не вижу в этом эпизоде никакого криминала. Захарчук не подпрыгивал, не хамски бил, немного перебрал, поэтому дали две минуты штрафа за неправильную атаку.Я бы даже не рассматривал вопрос о дисквалификации. Хоккей — это травмоопасный вид спорта. Если игрок получил серьёзную травму, то это не говорит о том, что нужно другого хоккеиста наказывать. Захарчук не специально бил Лазарева, игроки ехали параллельным курсом, просто у защитника «Ак Барса» была немного побольше скорость», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.