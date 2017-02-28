Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет

28 февраля в 4 утра по московскому времени умер легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР. В ЦСКА и сборной СССР он долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.Двукратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион СССР скончался в возрасте 69 лет. В последнее время Петров входил в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА. С 22 мая 1992 года по 8 апреля 1994 года Владимир Петров возглавлял Федерацию хоккея России. В 2006 году введён в Зал славы ИИХФ.