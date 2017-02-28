Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ХОККЕЙ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Похороны двукратного олимпийского чемпиона Петрова состоятся 2 марта

28 февраля 2017, вторник. 10:37. Хоккей
Похороны двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова состоятся в 2 марта в Москве, сообщил президент хоккейного клуба Игорь Есмантович.

«Владимир Владимирович – это наша хоккейная глыба. Человек, который всю свою жизнь от начала до конца в спорте посвятил хоккейному клубу ЦСКА, это символ клуба. Нет человека в хоккее или болельщика, который не знает фамилию Петрова, которая связана с тройкой, где играли Борис Петрович Михайлов и Валерий Борисович Харламов.

Клуб понёс большую потерю с уходом нашего ветерана. Владимир Владимирович был членом наблюдательного совета ЦСКА, принимал прямое участие в формировании жизни и быте хоккейного клуба. Владимир Владимирович был ярким наставником нашей молодёжи. Выражаем соболезнования родственникам и семье. Планируем провести похороны в четверг, в ближайшее время примем решение, где именно», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

>>> Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК ЦСКА Владимир Петров Игорь Есмантович
Новости. Хоккей
28 февраля 2017, вторник
10:37 Похороны двукратного олимпийского чемпиона Петрова состоятся 2 марта
10:36 ФХР выразила соболезнования в связи со смертью Петрова
10:19 Михайлов: Петров всегда был преданным товарищем, наша дружба длилась 50 лет
10:14 «Ванкувер» проведёт повторную вакцинацию всех игроков от свинки
09:53 Плэтт: пытаемся «задушить» соперника, немного скучный стиль ЦСКА даёт результат
09:52 Легендарный хоккеист Владимир Петров умер в возрасте 69 лет
09:39 Кучеров – первая звезда дня в НХЛ, Радулов – вторая
09:34 Коваленко: историей с пивом мы подставляем Капризова, выдавливая за океан
09:24 Ковальчук: я свою тысячу давно набрал (в НХЛ и КХЛ), теперь цель — две тысячи
09:15 Кучеров сделал свой второй хет-трик на уровне НХЛ и первый — натуральный
09:15 Радулов впервые набрал 4 очка в одном матче регулярного чемпионата НХЛ
09:13 Нападающий «Адмирала» Саболич выбыл до конца сезона
09:00 «Сент-Луис» вернул Барбашёва из АХЛ
09:00 Квартальнов: хочу поблагодарить «Йокерит» за хорошую, тяжёлую, рабочую серию
09:00 Ялонен: я доволен самоотдачей «Йокерита»
09:00 Очаровательные чирлидерши и решающий гол Плэтта. Фото с матча «Йокерит» — ЦСКА
08:14 «Вашингтон» подтвердил обмен Шаттенкирка из «Сент-Луиса»
08:14 Кучеров: все убедились, почему Василевский – вратарь номер один
07:18 Источник: «Вашингтон» выменял Шаттенкирка у «Сент-Луиса»
07:01 «Лос-Анджелес» упустил победу над «Миннесотой», 4 раза ведя в счёте
06:26 Хет-трик Кучерова позволил «Тампе» разгромить «Оттаву»
05:53 «Монреаль» вырвал победу у «Нью-Джерси», Радулов набрал 4 очка
01:00 Результаты игрового дня МХЛ
01:00 Форвард «Ванкувера» Барроуз перешёл в «Оттаву»
00:42 Вудкрофт: в Ярославле «Динамо» будет сражаться на льду, как в адском пекле
00:42 Защитник «Далласа» Бенн перешёл в «Монреаль» в обмен на Пэтерина
00:25 Фёдоров: как болельщик я не согласен, что два гола ЦСКА отменили
00:22 Кудашов: игра была интересной, небольшие ошибки «Локомотива» привели к голам
00:14 Костицын: «Динамо» старалось не думать, что счёт 0-3, просто играло по заданию
27 февраля 2017, понедельник
23:52 «Тампа» обменяла нападающего Брайана Бойла в «Торонто»
23:51 Китаров: было неприятно слышать, что сказал Вудкрофт, поэтому результат есть
23:32 Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос впервые после травмы тренировался с командой
23:06 «Миннесота» обменяла нападающего Пулккинена в «Аризону»
23:01 Горак: «Витязь» может выйти в плей-офф в следующем году
22:59 Аалтонен: пока не думал над тем, останусь ли в «Витязе»
22:54 ЦСКА благодаря голу Плэтта одолел «Йокерит» в ОТ и вышел в следующий раунд
22:41 Скудра: «Торпедо» проиграло из-за невынужденных ошибок
22:40 Орешкин: получился зеркальный матч, но «Динамо» перестроилось и победило
22:39 Коскинен: жаль, что игроки «Витязя» оставляли Сятери одного на растерзание
22:33 Головков: «Витязь» приобрёл огромный опыт, мы на правильном пути
22:30 Дадонов: для СКА все матчи в серии с «Витязем» были сложными
22:24 В. Белов: «Витязь» потерял все эмоции в борьбе за выход в плей-офф
22:24 Знарок: постараемся плодотворно подготовить СКА ко второму раунду
22:23 Головков: «Витязь» хочет продлить контракты с Аалтоненом и Ержабеком
22:23 Ковальчук: СКА не наклеил логотипов плей-офф, упущение Романа Борисовича
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
В какой из серий плей-офф КХЛ будет сыграно семь матчей?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+