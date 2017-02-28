Похороны двукратного олимпийского чемпиона Петрова состоятся 2 марта

Похороны двукратного олимпийского чемпионасостоятся в 2 марта в Москве, сообщил президент хоккейного клуба«Владимир Владимирович – это наша хоккейная глыба. Человек, который всю свою жизнь от начала до конца в спорте посвятил хоккейному клубу ЦСКА, это символ клуба. Нет человека в хоккее или болельщика, который не знает фамилию Петрова, которая связана с тройкой, где играли Борис Петрович Михайлов и Валерий Борисович Харламов.Клуб понёс большую потерю с уходом нашего ветерана. Владимир Владимирович был членом наблюдательного совета ЦСКА, принимал прямое участие в формировании жизни и быте хоккейного клуба. Владимир Владимирович был ярким наставником нашей молодёжи. Выражаем соболезнования родственникам и семье. Планируем провести похороны в четверг, в ближайшее время примем решение, где именно», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.