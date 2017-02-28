Главный трофей чемпионата ВХЛ будет носить имя Владимира Петрова

Официальный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги «Братина» в текущем сезоне будет вручён победителю в последний раз. Начиная с сезона-2017/18 участники чемпионата ВХЛ будут бороться за кубок имени Владимира Петрова.
«Считаю, что увековечить имя великого хоккеиста таким образом – правильное и нужное решение. Давая имена легендарных людей, мы сохраняем память о них на все времена, даём ориентир современному поколению игроков, к чему нужно стремиться. Победителю чемпионата Молодёжной хоккейной лиги вручают кубок Харламова. Будет правильно, если главный трофей чемпионата Высшей хоккейной лиги будет носить имя Владимира Петрова», — прокомментировал данное решение президент ФХР Владислав Третьяк.