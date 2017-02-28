«Адмирал» одолел «Авангард», счёт 2-2, Ткачёв, Казаков забили родной команде

«Адмирал» на своём льду переиграл «Авангард» и сравнял счёт в серии — 2-2.Омичи вышли вперёд в середине первой трети матча — шайбу забросил Антон Бурдасов. На 13-й минуте Максим Казаков сравнял счёт — омский воспитанник забил своей родной команде пятый гол в четырёх матчах этой серии. Во второй трети матча команды вновь обменялись голами — Антон Бурдасов опять вывел гостей вперёд, а ещё один омский воспитанник Владимир Ткачёв сделал счёт 2:2. Третий период выдался безголевым, а в овертайме Джеймс Райт принёс дальневосточникам победу.