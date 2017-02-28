Шаттенкирк: спасибо «Сент-Луису» за семь потрясающих лет, я их никогда не забуду

Защитник, перешедший в «Вашингтон Кэпиталз», выразил благодарность бывшему клубу — «Сент-Луис Блюз» — и его болельщикам.«Спасибо, „Сент-Луис“, за семь потрясающих лет. Для меня было честью носить форму с нотным знаком вместе со многими великолепными игроками, я этого никогда не забуду. Хочу поблагодарить организацию „Блюз“ за всю помощь, которую мне оказывали, и болельщиков за невероятную поддержку», — написал Шаттенкирк в своём «твиттере».