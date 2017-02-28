Путин: Владимир Петров — это гордость и слава отечественного спорта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким легендарного хоккеиста Владимира Петрова, который скончался 28 февраля в возрасте 69 лет.
«Искренне разделяю постигшее вас огромное горе. Ушёл из жизни Владимир Владимирович Петров – выдающийся хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, гордость и слава отечественного спорта. Он был бесконечно предан любимому делу, своей команде, Родине. Всегда сражался с полной самоотдачей – и побеждал.
Таким наш прославленный форвард Владимир Петров и останется в памяти близких, друзей, коллег – всех, кто знал и ценил его», — приводятся слова Путина на официальном сайте президента России.
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